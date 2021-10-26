Тюмень, 26 октября, 2021, 12:03 — ИА Регнум. В Тюменской области с 30 октября по 7 ноября 2021 года вводятся дополнительные антиковидные ограничения. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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«Будет приостановлена деятельность всех предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей в регионе. Под ограничение не попадают лишь те, кто занят на производстве непрерывного цикла», — заявил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Общепит будет работать навынос, будут работать аптеки и продуктовые магазины.

Временно приостанавливают деятельность кафе, рестораны, спорткомплексы, кинотеатры, театры, музеи, салоны красоты и торговые центры. На неделю будут закрыты школы, средние специальные учебные заведения, вузы. Детские сады перейдут на формат дежурных групп.

Медицинские учреждения всех форм собственности продолжат работу в обычном режиме. Вся медпомощь будет оказываться в полном объёме, отмечают в штабе.

Для лиц старше 60 лет и граждан, имеющих хронические заболевания, не прошедших вакцинацию от COVID-19, вводится режим самоизоляции.