Чита, 26 октября, 2021, 12:02 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 26 октября 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 75 506, причём 331 из них обнаружили только за минувшие сутки.

Rosminzdrav.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «QR-коды, каникулы, ограничения: все новости о борьбе с COVID-19 в России»

Вместе с тем 64 494 пациента (+228 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв COVID-19 составляет уже 1566 человек (+7 за сутки).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 163 находятся в тяжёлом состоянии (-17 за сутки), 71 пациент (+5 за сутки) подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

Читайте также: В Забайкалье за выходные скончались 19 пациентов с COVID-19