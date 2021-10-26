Улан-Удэ, 26 октября, 2021, 11:59 — ИА Регнум. Житель Бурятии предстанет перед судом за незаконное хранение самовольно добытого нефрита. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики, 323 камня мужчине передал его знакомый в 2019 году.

Gemguide.ru Нефрит

«Злоумышленник спрятал его в различных тайниках в ограде своего дома и незаконно хранил до изъятия правоохранительными органами. Масса минерала составила свыше 2,5 тонн, стоимость — 8,2 млн рублей», — отметили в надзорном ведомстве.

К настоящему времени расследование уголовного дела завершено, документы направлены в Октябрьский районный суд Улан-Удэ. Обвиняемому грозит до 4 лет лишения свободы со штрафом до 500 тыс. рублей.

Читайте также: Жителя Бурятии будут судить за самовольную добычу 1,3 тонны нефрита