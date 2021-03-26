Баунтовский район, Бурятия, , 12:11 — REGNUM В Бурятии перед судом предстанет 28-летний местный житель по обвинению в незаконном обороте нефрита. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики, заместитель прокурора утвердил обвинительное заключение.

По данным следствия, мужчина с мая 2012 по ноябрь 2019 года нелегально добывал камни нефрита-сырца, поднимая их в том числе со дна рек в Баунтовском районе. Всего ему удалось собрать около 1,3 тонны стоимостью 5,7 млн рублей.

«Нефрит обвиняемый перевез в гараж, где незаконно хранил с целью дальнейшей продажи. Далее злоумышленник предложил приобрести камни нефрита гражданину иностранного государства», — отметили в надзорном ведомстве.

Однако продать камни он так и не смог — в октябре 2020 года его с поличным задержали сотрудники ФСБ. Теперь обвиняемому грозит до 4 лет лишения свободы со штрафом до 500 тыс. рублей.