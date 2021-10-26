Казань, 26 октября, 2021, 11:48 — ИА Регнум. В Татарии обновлен рекорд по числу заражений коронавирусной инфекцией за сутки. За прошедший день в республике выявили 176 носителей коронавируса, накануне заболели 167 человек. Таким образом, всего по состоянию на 26 октября зарегистрировано 29 883 случая инфицирования коронавирусом, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Ковид-госпиталь

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Выздоровели за время пандемии 24 748 ковид-пациентов, скончались 939 носителей вируса. За минувший день выписали по выздоровлении 112 пациентов, количество летальных исходов увеличилось на 12.

Как сообщало ИА REGNUM, в Казани в поликлинике №21 с 25 октября заработал пункт вакцинации от коронавируса для иностранных студентов.

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