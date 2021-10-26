Пермь, , 11:45 — REGNUM Пермский край бьет «рекорды» по суточному показателю выявляемых заражений коронавирусом. За последние сутки зафиксировано 653 факта заражения, что является максимальным для региона. Об этом информирует 26 октября оперштаб по борьбе с COVID-19.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Днем ранее в Прикамье было выявлено 642 носителя коронавируса. С начала пандемии число зарегистрированных заражений составило 116 392.

Оправились о коронавирусной инфекции 99 055 пермяков. На сегодняшний день в больницах лечение получают 4589 человек, у которых диагностирован COVID-19. Состояние 524 пациентов оценивается как тяжелое. Из них 217 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

Жертвами коронавирусной инфекции в Пермском крае стали 5634 человека. За последние сутки зафиксировано 30 летальных исходов.

Напомним. Прикамье входит в список неблагополучных регионов по заболеваемости коронавирусной инфекцией. Нерабочими днями объявлено две недели — с 25 октября по 7 ноября.