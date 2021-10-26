Пермь, 26 октября, 2021, 11:45 — ИА Регнум. Пермский край бьет «рекорды» по суточному показателю выявляемых заражений коронавирусом. За последние сутки зафиксировано 653 факта заражения, что является максимальным для региона. Об этом информирует 26 октября оперштаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Днем ранее в Прикамье было выявлено 642 носителя коронавируса. С начала пандемии число зарегистрированных заражений составило 116 392.

Оправились о коронавирусной инфекции 99 055 пермяков. На сегодняшний день в больницах лечение получают 4589 человек, у которых диагностирован COVID-19. Состояние 524 пациентов оценивается как тяжелое. Из них 217 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

Жертвами коронавирусной инфекции в Пермском крае стали 5634 человека. За последние сутки зафиксировано 30 летальных исходов.

Напомним. Прикамье входит в список неблагополучных регионов по заболеваемости коронавирусной инфекцией. Нерабочими днями объявлено две недели — с 25 октября по 7 ноября.