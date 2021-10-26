Каменск-Шахтинский, Ростовская область, 26 октября, 2021, 11:35 — ИА Регнум. В Ростовской области 15-летний водитель, взявший без спроса автомобиль у дедушки, устроил ДТП с пострадавшими. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Цитата из м/ф «Ну, погоди!». Реж. Вячеслав Котёночкин. 1971. СССР Опасный водитель

Авария произошла вечером 25 октября на улице Ворошилова в Каменске-Шахтинском. Сев за руль Hyundai Solaris, предположительно, подросток не справился с управлением и врезался в стену частного дома. В результате аварии водитель и его 13-летний пассажир получили травмы и были доставлены в больницу.

По данному факту начата проверка.