Москва, 26 октября, 2021, 11:34 — ИА Регнум. Форму сертификата о вакцинации от коронавируса или перенесённом заболевании COVID-19 утвердил российский Минздрав. Соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Дарья Драй ИА REGNUM Люди в масках

Сертификат — это медицинский документ, в котором будет отражена информация о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции, медицинских противопоказаниях к вакцинации или о перенесённом заболевании, которое эта инфекция вызвала.

Приказ об утверждении формы этого документа начнёт действовать 8 ноября. Сертификаты, полученные до этой даты, будут автоматически переоформлены на портале госуслуг.

В сертификат внесут основные сведения о привитом человеке. Это имя и дата рождения, адрес проживания, дата формирования документа. Здесь же будет размещён QR-код, указана информация о прививке, ревакцинации, возможных медицинских противопоказаниях.

Сертификат будет электронным документом, который можно распечатать на бумаге. Он сформируется на русском и английском языках в течение трёх дней после завершения вакцинации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Московском регионе выявили несколько случаев заражения новым вариантом коронавируса, подвидом AY.4.2.

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