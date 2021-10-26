Севастополь, 26 октября, 2021, 11:32 — ИА Регнум. В Севастополе сложилась самая сложная эпидемиологическая ситуация за все почти два года с начала пандемии. Об этом в эфире телеканала «Россия24» 26 октября сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «QR-коды, каникулы, ограничения: все новости о борьбе с COVID-19 в России»

«Ситуация сейчас, наверное, самая тяжелая за все два года пандемии. У нас сейчас почти весь коечный фонд занят, около 5% остается в резерве», сказал Развожаев.

Он сообщил, что в настоящее время разворачивается ещё 200 коек, однако это «предел мощности, которую может выдержать наша медицина».

По данным на 25 октября в регионе зарегистрировано 328 новых случаев заболевания COVID-19, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 36 975 человек, выздоровели 31 576 человек, 1 269 умерли.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Севастополя ранее предупредили об установке на въездах в город блокпостов для проверки документов о вакцинации.