Элиста, 26 октября, 2021, 11:19 — ИА Регнум. В Калмыкии за последние сутки подтвердили 61 случай заражения коронавирусом. Такие данные приводит региональный оперштаб 26 октября. Это на один случай заражения меньше, чем днём ранее.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Лечение в ковидных стационарах получают 519 пациентов. Состояние 25 человек врачи оценивают как тяжёлое. На самоизоляции остаётся 2 721 житель Калмыкии.

За весь период пандемии в Калмыкии зарегистрировано 32 072 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 30 338 носителей инфекции.