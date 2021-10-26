Оренбург, 26 октября, 2021, 11:19 — ИА Регнум. Минздрав Оренбургской области опроверг информацию об отсутствии вакцины от коронавирусной инфекции в регионе. Вакцинация продолжается, сформирован достаточный запас препарата, сообщает 26 октября оперштаб по борьбе с COVID-19.

Pan American Health Organization PAHO Вакцинация

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Информация о дефиците, появившаяся в соцсети, названа фейком. В министерстве заявили, что все прививочные пункты работают в штатном режиме.

Сейчас на областном аптечном складе находится 73 455 комплектов вакцин разных производителей. Ежедневно прививаются порядка 10 тысяч оренбуржцев. Вакцинация продолжится и в выходные дни.