Магнитогорск, Челябинская область, 26 октября, 2021, 11:16 — ИА Регнум. В Магнитогорске Челябинской области определились с тем, кто возглавит город на ближайшие пять лет. Члены горосбрания депутатов поддержали кандидатуру Сергея Бердникова, пишут СМИ.

Magnitogorsk.ru Магнитогорск

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Бердников возглавляет муниципалитет с 2016 года. Как и ожидалось, депутаты доверили ему руководить городом до 2026 года.

Как сообщало ИА REGNUM, конкуренцию ему составляли замдиректора одного из ООО Анатолий Ефименко, а также и ведущий инженер одного из предприятий Денис Савельев. Всех их отобрали по итогам прошедшего конкурса.