Самара, 26 октября, 2021, 11:07 — ИА Регнум. Мобильные пункты вакцинации продолжат свою работу с 26 по 29 октября около торговых центров «Космопорт» и «Мега» в Самаре. Об этом 26 октября сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

ИА REGNUM Мобильный пункт вакцинации в Чебоксарах

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Сообщается, что в этих мобильных комплексах жители могут получить прививку от COVID-19 и пройти повторную вакцинацию. Мобильные пункты будут работать с 10:00 до 19:00 часов.

Ранее вопрос доступности прививочных пунктов был рассмотрен на заседании оперативного штаба Самарской области.

Отмечается, что в регионе работают 167 пунктов вакцинации, в том числе девять из них работают круглосуточно. Также задействованы мобильные ФАПы и свыше 50 мобильных бригад, которые в том числе вакцинируют пожилых жителей на дому.

«Мобильные прививочные комплексы возле ТЦ и стационарные пункты в ТЦ некоторое время назад были свернуты, так как посещаемость их со временем снизилась и медицинский персонал целесообразнее было задействовать на других фронтах работы», — сообщает пресс-служба областного правительства.

Отмечается, что сотрудники министерства здравоохранения региона намерены проанализировать востребованность мобильных пунктов, которые работают около ТЦ «Космопорт» и «Мега».

"При необходимости будут распространять такую практику и на другие торговые центры. Основная нагрузка сейчас приходится на прививочные пункты в медучреждениях», — говорится в сообщении пресс-службы.