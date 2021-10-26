Иркутск, 26 октября, 2021, 11:04 — ИА Регнум. В Иркутской области, где обстановка с распространением коронавируса в последнее время значительно ухудшилась, планируют ввести QR-коды для посещения торговых центров. Об этом сегодня, 26 октября сообщил по итогам оперативного совещания бизнес-омбудсмен региона Андрей Лабыгин:

geralt QR-код

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"25 октября 2021 года на оперативном штабе по предотвращению COVID-19 было принято решение о введении QR-free зон (зон, свободных для посетителей с QR-кодами) в крупных торговых центрах Иркутской области с 30 октября за исключением расположенных в них продуктовых магазинов и аптек. А уже вечером провели совещание с руководителями крупных торговых центров Иркутска».

По его словам, участвовавшие в диалоге представители торговых центров выразили готовность в организации зон, которые можно посещать при наличии QR-кода.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая обстановка по коронавирусу в Иркутской области продолжает оставаться напряженной. По данным на 26 октября, число умерших пациентов достигло 5366 человек, причём 25 из них добавили в сводку за минувшие сутки. QR-коды вели уже в Забайкалье. Также их собираются внедрить в Омской области.

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