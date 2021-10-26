Москва, 26 октября, 2021, 10:58 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил президента Австрии Александера Ван дер Беллена и канцлера Александера Шалленберга по случаю Национального праздника республики. Об этом говорится в послании главы российского государства, которое 26 октября распространило посольство РФ в Вене.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Примите сердечные поздравления по случаю национального праздника Австрийской Республики — дня принятия конституционного закона о постоянном нейтралитет», — говорится в послании.

По словам главы государства, российско-австрийские отношения основываются на добрых традициях дружбы и взаимного уважения.

Путин выразил уверенность, что дальнейшее развитие конструктивного двустороннего сотрудничества на различных направлениях «отвечало бы интересам народов наших стран и всего европейского континента».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский посол в Австрии Дмитрий Любинский заявил 22 октября на заседании Российско-австрийского делового совета в Вене, что правительственный кризис в Австрии и назначение нового канцлера не должны сказаться на отношениях Москвы и Вены.

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