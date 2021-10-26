Москва, 26 октября, 2021, 10:57 — ИА Регнум. Один из военных объектов вооружённых сил Литвы посетит группа российских военных инспекторов. Об этом 26 октября рассказал журналистам начальник российского Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

«В соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности российская группа инспекторов планирует посещение по оценке военного объекта Вооруженных сил Литвы», — заявил он.

Также Рыжков уточнил, что такие проверки делаются с целью проверки данных о военных силах и планах развертывания основных систем вооружения и военной техники. Кроме того, он отметил, что в ходе инспекции военный объект будет осмотрен в месте его обычного расположения в мирное время.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября совместные мероприятия боевой подготовки обсудили главком российских Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков и исполняющий обязанности начальника Штаба обороны, командующий Сухопутными войсками Шри-Ланки генерал Шавендра Сильва.