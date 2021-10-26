Российские специалисты проведут инспекцию военного объекта в Литве
Москва, 26 октября, 2021, 10:57 — ИА Регнум. Один из военных объектов вооружённых сил Литвы посетит группа российских военных инспекторов. Об этом 26 октября рассказал журналистам начальник российского Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.
«В соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности российская группа инспекторов планирует посещение по оценке военного объекта Вооруженных сил Литвы», — заявил он.
Также Рыжков уточнил, что такие проверки делаются с целью проверки данных о военных силах и планах развертывания основных систем вооружения и военной техники. Кроме того, он отметил, что в ходе инспекции военный объект будет осмотрен в месте его обычного расположения в мирное время.
Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября совместные мероприятия боевой подготовки обсудили главком российских Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков и исполняющий обязанности начальника Штаба обороны, командующий Сухопутными войсками Шри-Ланки генерал Шавендра Сильва.