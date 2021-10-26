Челябинск, 26 октября, 2021, 10:53 — ИА Регнум. В Челябинской области 25 октября обнаружили 469 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в регионе выявили уже 108 266 случаев заражения. Выздоровели 89 194 пациента.

Больных COVID-19 уже насчитывается 13 658 человек. А скончались от этой болезни ещё 29 граждан.