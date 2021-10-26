Санкт-Петербург, , 10:43 — REGNUM Только через Санкт-Петербургское государственное казённое учреждение «Городской центр рекламы и праздничного оформления», которое подконтрольно комитету имущественных отношений, объвлено порядка 20 закупок на украшение города к Новому 2022 году и Рождеству. Общая стоимость тендеров (по начальным расценкам) превышает 325 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.

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Так, например, оказание услуг по централизованному оформлению города световыми композициями на опорах освещения и тросовых конструкциях оценили в 29 417 400 рублей. По итогам тендера сэкономить особо не удалось, так как была подана всего одна заявка — на 29,4 млн рублей. Контракт планируется предложить ООО «Яркий город» — рекламному агентству из Ленобласти.

Среди крупных закупок госучреждения также числится и «на оказание услуг по централизованному оформлению набережной реки Мойки (участок от Невского проспекта до Большого Конюшенного моста, включая Певческий и Большой Конюшенный мосты)». За это готовы заплатить 18,85 млн рублей.

Не все тендеры проходят гладко. Как минимум по четырём из них в УФАС поданы жалобы от потенциальных участников. Например, приостановлено определение поставщика на оказание услуг по централизованному оформлению Санкт-Петербурга световыми гирляндами и композициями, размещаемыми на деревьях, кустарниках, фасадах зданий, отдельно стоящими композициями и композициями на опорах освещения в Центральном районе с начальной ценой 19,19 млн рублей. А также на оформление города новогодними искусственными елями высотой 14 метров и новогодней натуральной елью с начальной ценой 24,5 млн рублей.

Напомним, в Санкт-Петербурге с 30 октября 2021 года объявлены нерабочие дни и строгие ограничения для разных сфер для недопущения дальнейшего роста заболеваемости.

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