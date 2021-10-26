Кишинёв, 26 октября, 2021, 10:33 — ИА Регнум. Цена на газ, который Молдавия будет покупать у Польши, является коммерческой тайной. Об этом премьер-министр Наталья Гаврилица сказала на телеканале PRO TV.

Facebook.com/NataliaGavrilitaMF Наталья Гаврилица

«Рыночная цена составляет около $1 тыс. за 1 тыс. кубометров, но это коммерческая тайна и более точно я цифру назвать не могу», — сказала глава правительства.

Она подчеркнула, что впервые за историю Молдавии газ был приобретён на международном рынке. Это — пробная партия. Ранее Молдавия получила от Украины 15 млн кубометров газа для выравнивания давления в газотранспортной системе, но этот объём придётся возвращать.

Напомним, срок контракта о поставках газа из России в Молдавию завершился 30 сентября. Молдавская сторона договорилась о поставках на октябрь по цене $790 за тыс. кубометров. Оплаченных объёмов не хватает для обеспечения всех нужд республики. В стране введено чрезвычайное положение в сфере энергетики.