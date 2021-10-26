В Якутии среди вакцинированных от COVID-19 разыграют снегоход
Якутск, 26 октября, 2021, 10:50 — ИА Регнум. Жители Среднеколымского района Якутии, сделавшие прививку от коронавируса, могут выиграть снегоход «Буран». Розыгрыш объявила администрация района, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 26 октября в пресс-службе правительства республики.
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Всего в муниципалитете привиты от COVID-19 3,3 тыс. жителей или 67,8% от взрослых. В возрастной категории старше 60 лет вакцинирован 74,1%.
Как сообщало ИА REGNUM, жители республики, до 30 августа поставившие обе прививки, участвовали в розыгрыше трёх автомобилей «Лада 4×4». Кроме автомобилей, которые были финальными призами, в республике каждую неделю разыгрывали два смартфона.