Москва, 26 октября, 2021, 10:31 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, утверждающее мероприятия по цифровой трансформации в сфере государственного управления в качестве стратегического направления, сообщает 26 октября сайт правительства России.

Government.ru Михаил Мишустин

В правительстве рассказали, что в сфере госуправления к 2030 году предполагается решить несколько масштабных задач. Так, планируется создать автоматизированную систему сбора и анализа отчётности по всем социально-экономическим показателям, провести цифровизацию источников таких данных и запустить процесс их непрерывной обработки. Это позволит органам власти получать информацию о состоянии отраслей экономики и социальной сферы в режиме реального времени, отмечается на сайте правительства.

Ожидается, что до 90% проверок бизнеса к 2030 году перейдут в дистанционный режим там, где это возможно, а предприниматели смогут получать от государства персонализированные обновления по обязательным требованиям, при этом данные о проверках будут использоваться для составления рейтинга предприятий по уровню надёжности.

Среди проектов — создание автоматизированного рабочего места госслужащего на основе отечественных технологий, который позволит «работникам федеральных, региональных и муниципальных ведомств выполнять свои обязанности из любого места при наличии доступа в интернет».

Отдельной темой направления станет электронное предоставление госуслуг, которое должно осуществляться в цифровом формате.