Анадырь, 26 октября, 2021, 10:46 — ИА Регнум. Власти Чукотки ввели комплекс дополнительных антиковидных мер — запрещены все публичные мероприятия, а также массовые мероприятия с числом участников более 30 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 26 октября в пресс-службе правительства округа.

Vladimir Varfolomeev Чукотка

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Отмечается, что работа учреждений культуры и досуга с числом участников не более 30 человек допускается, если все присутствующие вакцинированы, в том числе повторно, либо переболели коронавирусом в течение полугода. Допуск осуществляется при предъявлении QR-кода либо иного документа, подтверждающего факт вакцинации, повторной вакцинации либо перенесенного заболевания.

Кроме того, всем работодателям региона предписано ограничить проведение в очном формате деловых мероприятий — межведомственных, рабочих совещаний, заседаний, конференций, за исключением тех случаев, когда они не могут быть проведены в ином формате в соответствии с законодательством.

До 7 ноября включительно приостанавливается работа учреждений общепита в ночное время — с 23:00 до 06:00 часов.

До конца года жители Анадыря, Певека, Билибино и посёлка Угольные Копи после приезда на Чукотку для допуска к работе должны предоставить работодателю один из документов: справку об отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус, выданную не ранее чем за три дня до дня выхода на работу, сертификат о прохождении вакцинации (повторной вакцинации) от COVID-19, либо документ, подтверждающий факт перенесенного заболевания в течение последних шести месяцев.

Ограничение не распространяется на работников, которые выходят на работу после 14 дневного карантина. Что касается детей, то допуск в организованные коллективы прибывших из других регионов будет осуществляться при наличии справки об отрицательном результате ПЦР-тестирования.

Сохраняется масочный режим в общественных местах и социальное дистанцирование.

Ограничительные меры будут действовать до 31 декабря включительно.

Также с 30 октября по 7 ноября учреждения культуры и здравоохранения будут работать в штатном режиме в соответствии с утвержденными графиками работы с соблюдением действующих в округе ограничений.

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Как сообщало ИА REGNUM, на Чукотке с начала пандемии зарегистрировано 2284 случая заражения коронавирусом.