Ульяновск, 26 октября, 2021, 10:20 — ИА Регнум. В Ульяновской области представителей бизнеса призвали соблюдать все введённые антиковидные ограничительные меры и санитарно-эпидемиологические требования. Если ситуация с коронавирусом будет ухудшаться, то «не останется другого выхода», кроме как введение локдауна. Об этом заявил в своём обращении в социальных сетях губернатор Ульяновской области Алексей Русских, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Говоря о ситуации с коронавирусом, руководитель региона подчеркнул важность борьбы с «причиной, а не следствием», призвав жителей вакцинироваться от COVID-19. При плане в охвате 80% населения в настоящее время привиты около 40%.

Алексей Русских также напомнил, что дни с 30 октября по 7 ноября в стране объявлены нерабочими, попросив жителей «минимизировать контакты с близкими и родными, посещение общественных мест». И обратился к бизнес-сообществу.

«Пожалуйста, строго соблюдайте все введённые ограничительные меры. Мы будем жёстко контролировать. Не вынуждайте принимать самые сложные и непопулярные решения. Поверьте, мы не хотим введения локдауна. Но если нынешняя тенденция сохранится, у нас не останется другого выхода», — пояснил ульяновский губернатор.

Он также поблагодарил медицинских работников, которые в эти дни «работают на износ».

«Давайте их поддержим своей ответственностью», — призвал жителей Алексей Русских.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области официально выявлен 92 331 случай заражения новой коронавирусной инфекцией, победили болезнь 81 619 пациентов (88,4%).

Ранее главный внештатный инфекционист Ульяновской области Валериия Речник заявляла, что увеличение числа заболевших связано с появлением «более агрессивных штаммов коронавируса, которые быстрее распространяются среди населения и способны заразить большее количество людей». Среди других факторов она выделила несоблюдение масочного режима и самоизоляции.