На Чукотке привились от COVID-19 более 26 тыс. человек
Анадырь, 26 октября, 2021, 10:11 — ИА Регнум. На Чукотке с начала пандемии зарегистрировано 2284 случая заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 26 октября в пресс-службе правительства округа.
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Выздоровели 1826 пациентов, на справился с болезнью 21 человек. Проведено более 85,5 тыс. тестов на коронавирус.
Первым компонентом вакцинировались свыше 26 тыс. человек, из них 24,5 тыс. — завершили курс иммунизации.
Ревакцинировались уже более 2 тыс. жителей Чукотки.
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Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье стремительно растёт показатель ежедневно госпитализируемых пациентов с COVID-19 — коечный фонд заполнен более, чем на 80%.