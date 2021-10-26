Абакан, 26 октября, 2021, 10:06 — ИА Регнум. В Хакасии за минувшие сутки зарегистрировано ещё 11 смертей среди пациентов с коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканского правительства.

Pixabay.com Коронавирус

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Скончались шесть женщин, самой младшей из которых был 31 год, а также пятеро мужчин в возрасте от 30 до 91 года. Таким образом, всего с начала года жертвами COVID-19 в регионе стали 925 человек.

В настоящее время под медицинским наблюдением находятся более 4,8 тыс. человек из числа контактной группы.

«Амбулаторно лечится 5 406 (+85) пациентов, проходит лечение в стационарах 1 530 (-1) человек: 19 из них на аппаратах ИВЛ», — добавили в правительстве.