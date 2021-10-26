Барнаул, 26 октября, 2021, 10:01 — ИА Регнум. В Алтайском крае по состоянию на 26 октября прививки получили 753 256 человек из более двух миллионов жителей. За сутки прирост вакцинированных составил 1153 человека. Такие данные приводит оперштаб.

Скриншот фото Владислава Шапши со страницы «ВКонтакте» Вакцинация

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Из общего числа привитых 49 781 житель региона получили первую прививку (+479 за сутки). Число полностью привитых граждан составляет 691 500 человек (+591 за сутки). Также известно об 11 975 ревакцинированных (+83 за сутки).

Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило уже 1 038 248 комплектов вакцины против новой коронавирусной инфекции (+1300 за последние сутки).

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