Ульяновск, 26 октября, 2021, 10:00 — ИА Регнум. В Ульяновской области сохраняется высокая смертность среди ковидных пациентов, есть дефицит медицинского кислорода для тяжёлых пациентов. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил в своём обращении к жителям региона губернатор Алексей Русских.

Kremlin.ru Алексей Русских

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Руководитель региона отметил, что в Ульяновской области «по-прежнему высокой остаётся смертность от COVID-19». По его словам, «только в октябре мы потеряли 250 человек». Всего в регионе скончались 2916 пациентов с коронавирусом.

Растёт и нагрузка на первичное звено здравоохранения. Алексей Русских сообщил, что в ряде больниц она «выросла практически в десять раз», и в целом «медики в ковидных госпиталях работают на пределе возможностей». Всего в Ульяновской области развернули 2800 коек для лечения пациентов с коронавирусом, свободными остаются 192 места.

«Существует дефицит кислорода для тяжёлых больных. Мы продолжаем ежедневно вести планомерную работу и по увеличению коечного фонда и по поставкам запасов кислорода, часто в ручном режиме договариваясь о новых поставках», — сказал Алексей Русских.

На снятие дефицита лекарств для амбулаторных больных выделены дополнительные средства из федерального и регионального бюджетов.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 октября в Чувашии ввели режим повышенной готовности из-за нехватки медицинского кислорода.

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