Барнаул, , 09:53 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает все более ухудшаться. По данным оперативного штаба на 26 октября 2021 года, общее число жертв SARS-CoV-2 уже достигло 6130 человек, причём за минувшие сутки в сводку вновь внесли очень много погибших — 31.

Коронавирус Nilses

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Тяжелобольных насчитывается 829 (+9 за сутки), из них 294 подключены к аппаратам ИВЛ (-5 за сутки). Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (18 633 человека, +91 за сутки) и ОРВИ (58 624 человека, +303 за сутки).

Также известно, что с начала нового учебного года коронавирус выявлен у 1612 детей (+41 за сутки). Из общего числа выявленных носителей SARS-CoV-2 (86 306 человек, рекордные +417 за сутки) новый вирус победили 61 422 человека (всего +144 за сутки).

Количество тестирований с учётом повторных исследований — 7919 (+1602 за сутки).

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