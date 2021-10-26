Уфа, 26 октября, 2021, 09:47 — ИА Регнум. Участник уфимской рок-группы Outrider Анатолий Симонов скончался от последствий COVID-19 в Уфе. Об этом 26 октября сообщает ИА «Башинформ».

Марина Каширская ИА REGNUM Свечи

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По информации журналистов, виртуозному гитаристу, солисту группы Анатолию Симонову было 58 лет. Музыкант являлся признанным лидером среди исполнителей рока, помимо этого, вел педагогико-воспитательную работу.

Отмечается, что группа Outrider была создана в 1997 году как кавер-проект, исполняющий лучшие произведения мирового англоязычного блюза, хард-рока и рок-н-ролла.

«О времени прощания друзья артиста сообщат дополнительно», — сообщает издание.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе от COVID-19 скончался экс-депутат Госдумы от Башкирии.