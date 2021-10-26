Ульяновск, 26 октября, 2021, 09:44 — ИА Регнум. В Ульяновской области охват тестированием на коронавирус втрое превышает нормативные показатели. Это одна из причин роста выявляемых случаев заражения. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил в своём обращении губернатор Ульяновской области Алексей Русских.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Оценивая в целом ситуацию с коронавирусом, руководитель региона подчеркнул, что она в целом, как и по стране, «остаётся крайне тяжёлой». За последние сутки подтверждено более 550 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

«Безусловно, столь высокий показатель связан, в том числе, с большой выявляемостью заболевания», — сказал Алексей Русских.

По его словам, каждые сутки проводятся по 5 тыс. исследований, что вдвое больше, чем было в 2020 году и втрое превышает установленный норматив:

«И этого все равно недостаточно, нуждающихся в проведении тестов становится всё больше».

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области с начала пандемии сделано 1 353 434 лабораторных исследования на коронавирус.

Ранее главный внештатный инфекционист Ульяновской области Валерия Речник объяснила рост числа заражений коронавирусом «появлением новых более агрессивных штаммов» инфекции, которые распространяются быстрее.