Москва, 26 октября, 2021, 09:37 — ИА Регнум. Колоссальная машина информационной пропаганды и неслыханное административное давление на население России не дало нужного вакцинаторам результата по числу вакцинированных, потому что это Россия, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Смысл игры» на канале движения в YouTube.

ИА REGNUM Сергей Кургинян

«Какие-то дежурные социологи говорят о том, что большая часть населения поддерживает эту вакцинацию и все остальное. Ну простите, а что же они не вакцинируются, если поддерживают? Вакцинирована меньшая часть. Вы включили чудовищную и с моей точки зрения глубоко разрушительную информационную машину, чтобы убедить вакцинироваться. Вы включили весь механизм подачек, призов, не понимая, что население вполне скептичное и понимает, что бесплатный сыр может быть только в мышеловке. Вы создали все, а результат-то каков? Это Россия. Это очень загадочная страна», — заявил Кургинян.

Он также отметив, что часть пропагандистов вакцинации или отрабатывает определенные заказы элиты, или какие-то возможно другие заказы, или если у нее есть такая яростная установка психологическая, и они абсолютно честны, а может быть и так, и так, предложил ознакомиться с результатами этого вакцинаторского безумия сообразно поставленным вакцинаторами целям.

«Давайте посмотрим на результаты вашей деятельности. Я не буду говорить, что с моей точки зрения поставленные цели, если цели заключаются в том, чтобы воспроизвести страну, где уровень вакцинации достигает 95% (а эти цели — не ахти). Но предположим, что я сейчас анализирую происходящее сообразно вашим целям, а ваши цели в этом. Ну так помогли тебе сынку, твои пропаг… ны, информационные истерики, твои угрозы? Как-то население на них реагирует странно, не так-ли? А потому что это наш народ», — добавил политолог.

По его словам, устроившие кампанию психологического давления против российского народа на почве вакцинации, пытаются устроить в народе раскол по аналогичному принципу с расколом религиозным в свое время. А народ этого всего не хочет, прекрасно понимая, что «закон — как телеграфный столб: перепрыгнуть нельзя, обойти — можно». Он привык жить в условиях сомнительного соблюдения его прав и знает, как вести себя в этих случаях, внутренне все боле и более напрягается

«А поэтому, какие цифры вы заказываете своим социологом, а какие цифры они высасывают из пальца, или какие цифры они добывают ответственным научным трудом — это неважно. Но эти цифры вопиющим образом не соответствуют цифрам вакцинированного населения. Даже когда какой-то респондент говорит, что он поддерживают ваши QR-коды, он при этом говорит: «Я-то их поддерживаю, только пусть Вася вакцинируется, а я нет». И это объективный факт», — заключил эксперт.