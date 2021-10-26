Саратов, 26 октября, 2021, 09:35 — ИА Регнум. В Саратовской области продолжается рост новых случаев заражения коронавирусом, за сутки выявили еще 483 инфицированных, накануне заболели 475 человек. Об этом сообщает 26 октября региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Из числа новых инфицированных пневмония диагностирована у 270 пациентов, с признаками ОРВИ — 213 человек. Всего по состоянию на 26 октября в регионе зарегистрировано 98 733 случая заражения. Выздоровели с начала наблюдения 87 945 человек, из них за сутки — 271 пациент.

Наибольшее количество заболевших за минувший день подтвердили в Саратове — 250 случаев, остальные — в других районах области. Среди инфицированных преобладают жители в возрасте старше 60 лет — 130 человек, до 20 лет — 44 пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за выявленных случаев заболеваний коронавирусной инфекцией на удаленный формат обучения перешли 128 студентов в трех профорганизациях Саратова.

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