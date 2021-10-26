Челябинск, 26 октября, 2021, 09:25 — ИА Регнум. В Карабаше Челябинской области больные COVID-19 свободно перемещаются по городу без масок. Об этом заявили журналисты первому замгубернатора региона Ирине Гехт во время брифинга.

Дарья Драй ИА REGNUM COVID-19

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По словам представителей СМИ, в редакцию местного издания звонят обеспокоенные граждане. Люди отмечают, что город маленький, и поэтому скрыть диагноз сложно.

Гехт удивилась такой постановке вопроса и пообещала провести проверку.