Вильнюс, 26 октября, 2021, 09:21 — ИА Регнум. Решение властей Литвы о задействовании военных республики для охраны границы страны с Белоруссией будет продлено на период экстремальной ситуации с нелегальной миграцией. Об этом 26 октября заявил в эфире национального радио LRT литовский министр обороны Арвидас Анушаускас.

Иван Шилов ИА REGNUM Литва

«Согласованный период помощи армии пограничникам истекает в октябре. Он будет продлен еще на несколько месяцев. В принципе такой порядок сохранится до тех пор, пока в стране действует режим экстремальной ситуации в связи с нелегальной миграцией», — сказал он.

При этом Анушаускас не исключил возможности привлечения к помощи пограничной службе большего числа военных.

«Направим столько военнослужащих, сколько будет необходимо, готовы увеличивать свое присутствие в районе границы. Потребность в личном составе устанавливается при участии погранслужбы», — пояснил министр обороны страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября литовские службы задержали группу нелегальных мигрантов на вокзале Вильнюса.