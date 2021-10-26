Чита, 26 октября, 2021, 09:19 — ИА Регнум. В Забайкальском крае, где проживает более одного миллиона человек, на 26 октября от коронавируса полностью привиты уже 343 882 человека (+1627 за минувшие сутки). Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

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Ещё 370 333 граждан (+3864 за минувшие сутки) получили первый компонент вакцины.

Как сообщало ИА REGNUM, Роспотребнадзор Забайкалья обеспокоен существенным ростом заболеваемости COVID-19 граждан в возрасте 50 лет — 64 года.

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