Ханты-Мансийск, 26 октября, 2021, 09:18 — ИА Регнум. В Югре за сутки выявлено 262 новых случая заражения коронавирусом. Значительная часть из них зафиксирована в Сургуте (72 случая), сообщает 26 октября региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 264 случая.

По данным оперштаба, с начала пандемии на 26 октября в Югре зарегистрировано 80 852 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 75 719 человек, 1291 пациент с COVID-19 скончался (на девять человек больше, чем днём ранее).