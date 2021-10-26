Петропавловск-Камчатский, 26 октября, 2021, 09:16 — ИА Регнум. В нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября на Камчатке продолжат трудиться 30% государственных служащих. Специальные графики работы в минтруде региона разработали и для остальных категорий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

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Постановлением губернатора Камчатки Владимира Солодова определены категории тех, кто в коронавирусные каникулы будет работать, а также установлены специальные графики для учреждений образования, культуры и здравоохранения.

С 1 по 3 ноября будут работать госслужащие правительства края. В эти дни к работе привлекут не менее 30% от кадрового состава. В том числе они будут осуществлять свою деятельность в дистанционном режиме. В таком же режиме будут работать подведомственные правительству учреждения.

В детских садах будут организованы с 1 по 3 ноября дежурные группы.

Бизнесу Камчатки рекомендовано придерживаться в период с 1 по 3 ноября аналогичного режима работы.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин рекомендовал региональным властям и руководителям организаций обеспечить предоставление работникам по два дополнительных выходных на прохождение вакцинации от COVID-19.