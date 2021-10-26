Омск, 26 октября, 2021, 09:09 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Омской области оценивается как и неблагополучная. Об этом сказано в документе о необходимости продления режимов QR-кодов и более широкого их применения за подписью руководителя территориального управления Роспотребнадзора Александра Криги. Подробности сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM QR-код — дополнительная информация

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Он проинформировал органы исполнительной власти региона о том, что за последнюю неделю в области зарегистрировано 2897 случаев COVID-19, показатель заболеваемости составил 150,4 на 100 тысяч населения против 142,2 на предыдущей неделе (рост составил 5,7%).

Всего в области по состоянию на 25 октября нарастающим итогом зарегистрировано 94 298 случаев COVID-19, показатель заболеваемости составил 4889,69 на 100 тысяч населения, что выше среднего уровня заболеваемости по Сибирскому федеральному округу (4065,8).

При этом отмечается широкое распространение инфекции среди непривитых лиц, более активное вовлечение в эпидемиологический процесс младших возрастных групп.

На основании вышеизложенного QR-коды в Омской области Роспотребнадзор предлагает ввести уже с 30 октября 2021 года. Их предложено распространить в кинотеатрах, библиотеках, предприятиях общественного питания, спортивных мероприятиях и объектах, в гостиницах, магазинах непродовольственной торговли и торговых центрах. Также при наличии QR-кодов будет осуществляться допуск на любые культурные мероприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичные меры введены уже в Забайкалье.

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