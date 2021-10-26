Ижевск, 26 октября, 2021, 09:03 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались 24 человека, сообщает региональный оперативный штаб. Накануне было зарегистрировано 30 летальных случаев среди пациентов с коронавирусом.

Pixabay.com Коронавирус

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Скончались 16 женщин в возрасте от 46 лет до 71 года и восемь мужчин в возрасте от 61 до 72 лет. Течение заболевания у умерших сопровождалось тяжелыми хроническими патологиями.

Общее количество летальных случаев среди пациентов как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию достигло 2705 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 26 октября в регионе выявили 395 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне был подтвержден 401 положительный тест на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 62 150 случаев. Активными носителями коронавируса в республике в настоящее время являются 9367 жителей.

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