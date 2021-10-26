Ижевск, 26 октября, 2021, 09:01 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на 26 октября выявили 395 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне был подтвержден 401 положительный тест на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 62 150 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

Фото пресс-службы КБ №8 ФМБА России Коронавирус

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Среди новых носителей вируса — 44 ребенка в возрасте до 14 лет и 110 человек старше 65 лет.

За последние сутки выписаны по выздоровлении 228 человек, всего в республике выздоровели с начала пандемии 50 078 человек. Скончались 2705 жителей региона. За минувшие сутки среди пациентов с коронавирусом было зарегистрировано 24 летальных случая. Накануне скончались 30 жителей республики.

Активными носителями коронавируса в Удмуртии в настоящее время являются 9367 жителей. Из числа получающих лечение 7671 житель республики находится в удовлетворительном состоянии, 1654 человека — в состоянии средней степени тяжести, 602 — в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, с 25 октября в республике приостановили работу учреждения общественного питания в торговых и торгово-развлекательных центрах, не имеющие отдельного входа для посетителей. Деятельность организаций в сфере физической культуры и спорта, фитнес-центров разрешается при условии измерения температуры тела посетителей на входе, а также при наличии QR-кода переболевшего или вакцинированного от COVID-19, или при предъявлении отрицательного результата ПЦР-теста сроком действия не более 72 часов.