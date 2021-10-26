Москва, 26 октября, 2021, 08:54 — ИА Регнум. Указ о награждении орденом Пирогова заместителя российского министра здравоохранения Олега Гриднева за его вклад в борьбу с пандемией коронавируса подписал президент России Владимир Путин. Документ 26 октября обнародован на официальном интернет-портале правовой информации.

Uralfo.gov.ru Орден Пирогова

«За большой вклад в организацию работы по оказанию медицинской помощи, предупреждению и предотвращению распространения коронавирусной инфекции … наградить орденом Пирогова… Гриднева Олега Владимировича — заместителя министра здравоохранения РФ», — говорится в опубликованном указе.

Как сообщлао ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о вручении государственной награды за спасение утопающего главе администрации Тит-Арынского наслега Хангаласского района Якутии Григорию Лукину.