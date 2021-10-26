Челябинск, 26 октября, 2021, 08:50 — ИА Регнум. В Челябинской области пожилых граждан не планируют наказывать за нарушение режима самоизоляции. Об этом заявила на брифинге первый замгубернатора региона Ирина Гехт.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Самоизоляция

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Чиновница при этом отметила, что граждане, которых касается такая мера, должны сами понимать, что речь идёт об их жизни и здоровье. И им самим нужно об этом подумать.

Также в регионе возобновят работу горячие линии по оказанию помощи пожилым. Как сообщало ИА REGNUM, самоизоляция касается неработающих лиц в возрасте старше 60 лет, не привившихся от COVID-19 или не переболевших им в последние полгода.