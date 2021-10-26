Омск, 26 октября, 2021, 08:43 — ИА Регнум. Управление Роспотребнадзора по Омской области возбудило в отношении работодателей 75 административных дел из-за нарушений требований о вакцинации против коронавируса. Как пояснили в пресс-службе правительства региона, речь идет о требовании вакцинировать 60% сотрудников.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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Также по результатам эпидемиологического обследования очагов новой коронавирусной инфекции возбуждено 14 дел об административном правонарушении в отношении юридических лиц, где заболели не привитые сотрудники. В их числе детский сад № 134 комбинированного вида, Нижнеомский детский сад № 1, Русско-Полянский детский сад № 5, средняя общеобразовательная школа № 90 имени Д.М. Карбышева, детский сад № 344, гимназия № 159 г. Омска.

Чиновники напоминают об ответственности за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов.

Нарушения караются административным штрафом на граждан в размере от пятнадцати до сорока тысяч рублей; на должностных лиц — от пятидесяти тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей.

На лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от пятидесяти тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц — от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 23 октября в Омской области зарегистрировано уже 93 346 случаев заражения. Причём 420 из них — только сутки.

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