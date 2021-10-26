Сеул, 26 октября, 2021, 08:35 — ИА Регнум. Экс-президент Южной Кореи Ро Дэ У скончался на 89-м году жизни. Об этом 26 октября сообщает агентство Yonhap.

Южная Корея

Ро Дэ У был госпитализирован в связи с ухудшением здоровья, но несмотря на усилия врачей, его состояние не улучшилось и он скончался 26 октября.

Ро Дэ У был шестым президентом Южной Кореи и занимал пост главы государства в 1988—1993 годах. Он победил на первых демократических выборах в стране, которые состоялись в 1987 году. В 1993 году ему было предъявлено обвинение в коррупции, а позднее — обвинение в измене родине. В 1996 году он был приговорён к 22 годам тюрьмы, но в 1998 году был амнистирован президентом Ким Дэ Чжуном.