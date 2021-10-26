Кызыл, 26 октября, 2021, 08:35 — ИА Регнум. В Туве за прошедшие сутки выявили 70 новых случаев заражения коронавирусом. В числе заболевших 19 детей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

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Наибольший прирост зафиксирован в столице региона Кызыле (27 новых носителей). Диагноз также подтвердился у жителей города Ак-Довурак, Кызылского, Каа-Хемского, Улуг-Хемского, Пий-Хемского и других районов. Общее число подтверждённых случаев с начала года достигло 13 510.

По данным на 26 октября, в ковидных стационарах Кызыла лечатся 406 пациентов, в том числе 53 ребёнка и 10 беременных женщин. Состояние 76 больных оценивается, как тяжёлое. К аппаратам ИВЛ подключены 25 человек.

«На учете Центра амбулаторной Covid-диагностики и лечения состоит 431 больной, в том числе 138 детей и 51 пожилой человек старше 65 лет. За прошедшие сутки взято на учёт 28 человек, в том числе 5 детей», — отметили в ведомстве.