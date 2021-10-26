Благовещенск, 26 октября, 2021, 08:42 — ИА Регнум. В Благовещенске горожанам предлагают заказать защитную маску с изображением личного QR-кода. Эта услуга оказалась востребована в столице Приамурья, где с 18 октября действуют ограничения на посещение кафе, ресторанов, учреждений культуры и иных мест массового скопления людей, написало ИА «Порт Амур».

QR-код

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«Идея маски два в одном с личным QR-кодом пришла быстро и сама собой. Мне неудобно было постоянно искать код. Потом мало ли телефон сядет или интернета не будет, поэтому изначально я просто сделала маску с QR-кодом для себя и своего удобства, изготавливать их на поток я не планировала», — рассказала жительница Благовещенска Анастасия.

Когда она разместила фото своей маски в соцсетях, к ней стали обращаться за заказами. Многие горожане считают такую маску очень удобной и практичной. QR-код Анастасия обрабатывает в программе Corel Draw, затем вырезает плоттером на плёнке и приклеивает термопрессом на ткань. Считывается ли код, амурчанка проверяет с помощью браузера.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области выявили восемь организаций общественного питания, в которые посетителей пускали без проверки QR-кодов, подтверждающих наличие иммунитета к коронавирусу. По этим фактам будут проведены административные расследования.