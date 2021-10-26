Москва, 26 октября, 2021, 08:30 — ИА Регнум. На портале правительства Москвы (mos.ru) в качестве эксперимента разработал новый сервис — «Вывоз ненужных вещей». Пока услуга работает в пилотном режиме, сообщается на сайте мэра столицы.

(сс) london road Старые холодильники

С помощью нового сервиса горожане смогут заказать вывоз сломанной или старой крупной бытовой техники и тяжелых металлических предметов, например, от старого холодильника, стиральной машины, плиты, чугунной ванны, железной двери и даже автомобиля.

Услуга «Вывоз ненужных вещей» бесплатна. Чтобы заказать вывоз ненужных вещей надо оставить онлайн-заявку и выбрать удобные дату и время доя приезда работников сервиса. В одной заявке можно отметить до 20 ненужных вещей.

Как сообщало ИА REGNUM, в будущем планируется организовать для москвичей вывоз тяжелой мебели: старых диванов, шкафов, кроватей и матрасов.

Читайте подробнее: Новый сервис по вывозу ненужных вещей появится на mos.ru