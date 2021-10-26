Джакарта, 26 октября, 2021, 08:29 — ИА Регнум. Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) проведет саммит без присутствия лидера военной хунты Мьянмы Мин Аунг Хлаинга, сообщает CNN Indonesia.

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Решение не приглашать одного из лидеров АСЕАН на этот саммит считается исключительным, поскольку Ассоциация всегда придерживалась принципа невмешательства.

АСЕАН начала оказывать давление на Мьянму после того, как 1 февраля в стране произошел военный переворот.

Саммит посетит президент США Джо Байден. Байден планирует посетить онлайн-саммит АСЕАН-США. С 2017 года глава США не присутствовал на саммите. США снова будут намерены сотрудничать с АСЕАН в борьбе с влиянием Китая в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, Южная Корея и США продолжат обсуждение северокорейских проблем и способов взаимодействия с Пхеньяном.