Самара, 26 октября, 2021, 08:29 — ИА Регнум. Еще более 430 инфекционных коек намерены развернуть в Самарской области. Об этом 25 октября сообщает пресс-служба областного правительства.

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Сообщается, что в настоящий момент в госпиталях региона развернута 8101 инфекционная койка, при этом в стадии подготовки находятся еще 434 места.

«16% из тех, кто проходит лечение в госпиталях, — это «тяжелые» больные, почти 74% — средней тяжести. 8,5% приходится на проактивную госпитализацию (беременные, пожилые)», — — говорится в сообщении пресс-службы.

Согласно данным областного минздрава, на дому лечатся около 31 тыс. жителей с подтвержденным коронавирусом, а с пневмонией и ОРВИ на амбулаторном лечении находятся свыше 33 тысяч человек.

«Почти 90% пациентов обеспечиваются лекарствами в день первого осмотра. Идет контрактация для закупки препаратов в соответствии со схемами лечения, закупаются кислородные концентраторы», — сообщает пресс-служба.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 25 октября в Самарской области выявили 1184 носителей коронавируса.